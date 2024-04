Nicolás Jarry se despidió tempranamente del Masters 1.000 de Montecarlo

El tenista nacional Nico Jarry (21° del ranking ATP) perdió en su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo frente al argentino Tomás Etcheverry (31°) por 6-4 y 7-5, en choque correspondiente a la primera ronda del certamen monegasco.

Jarry tuvo un gran comienzo de partido, con dos aces, llevandose rápidamente el primer juego. Ambos tenistas no se sacaron ventaja hasta el séptimo juego, donde Etcheverry quebró al nacional.

El chileno hacía gestos de no creer lo que estaba pasando y se molestó por sus errores no forzados, lo que llevaron al argentino a quedarse con la primera manga por 6-4.

Segundo Set

En la segunda parte del partido, pese a ser pareja, se veía a un Jarry incómodo en el partido. Tuvo tres puntos de quiebres, pero no pudo aprovecharlos y tras perder su última ventaja grito "¡que estupido!". El tercer juego duró casi 15 minutos, el chileno tuvo cinco posibilidades de conseguir un break, pero tampoco pudo lograr la ventaja.

En el game siguiente, Etcheverry tuvo su primer breakpoint y logró conseguir la ventaja sobre el nacional. Tras cartón, rápidamente Jarry le devolvió el quiebre al argentino y se mantuvieron en igualdad hasta el undécimo juego.

En el game clave del segundo set, estaban 5-5 sacando Jarry y el trasandino le quebró, quedando con su servicio para definir el partido, que finalmente cerró por 7-5.

Polémica

Tras el partido Jarry se molestó con el juez de silla, el brasileño Carlos Bernardes y lo encaró.

En el último punto del partido, Etcheverry tomó más tiempo del que otorga el ATP para servir y el juez de silla no advirtió al argentino, por lo que finalizado el encuentro, Jarry le reclamó al umpire.

"No me importa la regla para los dos, ¡estás usando tus propias reglas no las del ATP! ¿quieres revisar?, no puede ser así... match point y el tipo se pasa (del tiempo para sacar), estoy esperando el warning porque es lo que corresponde y no pasa nada", cerró el tenista chileno mientras tomaba sus cosas para retirarse del court.