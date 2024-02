Nicolás Jarry y el Chile Open: Estoy tranquilo, vamos partido a partido

El nacional Nicolás Jarry (22° ATP) repasó su estreno triunfal en el Chile Open ante el argentino Federico Coria (88°) y resaltó el apoyo al jugar como local, además de mostrarse tranquilo en el torneo del cual es campeón defensor.

"Siempre es especial estar en Chile con el estadio lleno. Es lindo jugar así y que te animen. No hay nada igual a que 5.000 personas te animen. El público se portó muy bien y cuando el estadio está a mi favor trato de contagiarme con esa energía", dijo en conferencia de prensa.

"Estoy tranquilo, creo que es por el trabajo que llevo haciendo. Es un partido más, un torneo más. Estoy intentando, con todos los nervios, de disfrutarlo. Es una vez al año que estoy aquí con mi familia. Estoy agradecido de haber ganado y seguir en carrera. Vamos a ir partido a partido", analizó la primera raqueta nacional.

Sobre el duelo con Coria, señaló que "ganar el primer set siempre ayuda; bajonea al que pierde. Traté de mantenerme lo más firme posible. Me pude soltar más en las devoluciones y apretar con la derecha. Creo que esas fueron las claves".

"Me quedo con el saque. Creo que es el partido en el que mejore he sacado en el año. Es muy importante en mi juego y en el tenis, más en estas condiciones de altura", sumó.

"De la cancha, lo que puedo decir es que es la se ha hecho con más preparación en la historia de nuestro país. Normalmente cuando uno quiere una cancha nueva se hace con un mes de anticipación, esta vez se hizo con creo que cinco. Lamentablemente no estaba en las condiciones óptimas, se sabe y es lamentable", agregó, aunque destacó que "están haciendo un esfuerzo enorme. Por lo que sé, se está mejorando y espero que siga así".

Respecto a su preparación, Jarry dijo que trata de "de no malgastar la energía, principalmente. Tratar de no hacer cosas que desgasten, no estar tanto en redes sociales o haciendo cosas que no sumen. Trato de estar con la familia y estar en el presente, no preocuparse tanto del futuro o el pasado. Siento que me queda mucho, estoy con mucha ayuda de mi equipo".

El "Príncipe" también señaló que solo una vez acabado el partido piensa en el siguiente rival: "Yo solo sé contra el que juego, no miro el cuadro. Necesito ganar al primer rival. (Corentin) Moutet es alguien engañoso para jugar. Espero estar muy fuerte mentalmente, porque es alguien con mucho talento. Espero seguir agresivo y firme para jugar lo mejor posible".

Jarry enfrentará al francés por un pasaje a semifinales este viernes 1 de marzo en horario por definir.