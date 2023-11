Nicolás Jarry y su balance de la temporada: Tengo mucho más confianza en mí

El tenista chileno Nicolás Jarry (19° de la ATP) hizo un positivo balance de su temporada 2023, y aseguró que uno de los factores primordiales pasa por el trabajo que ha realizado sobre todo en el aspecto mental y de confianza.

"En el balance hay muchas cosas positivas, más allá del ranking que demuestra que es un resultado de todo el trabajo que hay atrás, tengo mucha más confianza en mí, he logrado controlar más mi cabeza, estar más fuerte", dijo en conferencia de prensa.

"Fuera de la cancha he tenido un crecimiento bastante bueno en lo personal, y la suma de esos aspectos positivos me ha permitido ganar partidos apretados", añadió.

"Se han dado varios cambios positivos, y he disfrutado cada momento. Han sido pocos momentos negativos durante el año, y los poco que hubo los afronte de buena manera porque tengo un equipo importante detrás, y pude sacar aprendizajes y me han dado muchas herramientas. Me tiene contento haber comenzado jugando bien en el año y haberme mantenido en ese nivel", complementó.

Jarry se refirió a lo que significa para él ser el número uno de Latinoamérica: "Es lindo para decirlo, pero no tiene un valor extra para mí. Sí, cuando uno va ganando partidos, se hace más reconocido en distintos países. Lo que debo hacer yo es usar todo esto para que sea positivo en los partidos", comentó.

El número uno de Chile fue consultado respecto a la posibilidad de jugar un Masters 1.000 en Arabia Saudita y el nacional ahondó en torno al calendario de la ATP.

"No tengo información no le he dado vuelta. No me genera nada. Si se da, buenísimo y estaré obligado a jugarlo. Ojalá el ATP pueda analizar el tema del calendario, porque se está hablando mucho, con giras más fluidas, que el calendario sea más corto. Veremos donde lo pone la ATP, ojalá hagan un buen trabajo", expresó.