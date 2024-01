Nicolás Jarry y su defensa del título en Santiago: Sería espectacular ganar de nuevo

Nicolás Jarry (20° de la ATP) es el vigente monarca del Chile Open, y en el lanzamiento de la edición 2024 del torneo en esta jornada la raqueta nacional manifestó su entusiasmo por tener la opción de revalidar la corona.

En la conferencia de prensa, la "Torre" se mostró ilusionado con repetir el éxito alcanzado el año pasado, cuando derrotó por parciales de 6-7(5), 7-6(5) y 6-2 al argentino Tomás Martín Etcheverry.

"No podría describir lo que sentiría, ya que fue increíble la felicidad que tuve tras ese resultado, la cual me duró semanas y nada me podía apartar de aquella sensación. Hay que ir paso a paso seguramente con el rival que toque. Hay que ir viendo el cuadro y ahí se verá. Sería espectacular ganar de nuevo", indicó Jarry.

Por otra parte, el nieto de Jaime Fillol destacó la presencia del croata Marin Cilic, a quien calificó como: "Un jugador muy experimentado y será su primera vez acá, lo que seguramente será muy bueno para el torneo y para los chicos que estén. El torneo con él y sin él es muy bueno".

"Por mi parte las expectativas son seguir haciendo buenos partidos. El año pasado fue increíble, ya que el público me ayudó de salir de situaciones bien difíciles. Quiero aprovechar de jugar este tipo de torneos, compartiendo con mi familia y con todos los chilenos", sentenció.

El Chile 2024 se celebrará entre el 24 de febrero y el 3 de marzo en San Carlos de Apoquindo.