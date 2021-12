Andrey Rublev sumó más dudas sobre la participación de Djokovic en el Abierto de Australia

El ruso Andrey Rublev sembró más dudas en las últimas horas sobre la participación de Novak Djokovic en el próximo Abierto de Australia, señalando que no cree que el serbio vaya a competir en Melbourne.

En diálogo con Eurosport, el moscovita comentó que: "Según tengo entendido por la noticia, no podemos esperar a Djokovic. Me parace que todo terminará con que no estará y el Abierto de Australia continuará".

Cabe señalar que "Nole" ya se bajó de la ATP Cup que comienza el próximo 1 de enero en suelo australiano, factor que también aumenta la incertidumbre de su presencia en el primer Grand Slam del año .

El tema de la vacunación contra el coronavirus también es un tema a considerar, puesto que Djokovic ha confesados sus dudas sobre la inoculación, por lo que se desconoce si finalmente defenderá su título en el campeonato.