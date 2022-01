Asociación Internacional de Periodistas de Tenis recriminó a Djokovic por no avisar de su positivo

La Asociación Internacional de Periodistas de Tenis (ITWA) recriminó a Novak Djokovic que no avisara que estaba contagiado al periodista de L'Equipe que lo entrevistó el pasado 18 de diciembre.

El tenista serbio dio positivo el 16 de diciembre y acudió a una entrevista en su centro de tenis en Belgrado el 18, pese a que sabía que estaba contagiado. Consciente del positivo, utilizó mascarilla en todo momento, excepto en la sesión fotográfica, y mantuvo la distancia social, pero no comunicó el contagio al periodista encargado, Franck Ramella.

"La noticia de que Djokovic sabía que estaba contagiado y no se lo comunicó al periodista ni al equipo de L'Equipe es muy preocupante", declaró la ITWA en un comunicado.

"Los periodistas tenemos mucho cuidado a la hora de adherirnos a los protocolos y esperamos que los tenistas hagan lo mismo. Además, queremos remarcar que todos los periodistas que asistan al Abierto de Australia tienen que estar vacunados", añadió la asociación.

New:



After Novak Djokovic admitted to being knowingly coronavirus-positive during an in-person interview last month, here is a statement from the co-presidents of the International Tennis Writers Association to @CNN: pic.twitter.com/USl04mbTRd