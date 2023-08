¡Desatado! Novak Djokovic rasgó su camiseta tras ganar la final de Cincinnati ante Alcaraz

El serbio Novak Djokovic, 2° de la ATP, tuvo un desatado festejo tras ganar el Masters 1.000 de Cincinnati ante el español Carlos Alcaraz (1°) que se viralizó en redes sociales.

Terminado el partido el balcánico rasgó su camiseta junto a un grito de desahogo por quedarse el triunfo, en una imagen que rápidamente acaparó la atención sobre todo en internet.

- El desatado festejo de Djokovic rasgando su camiseta:

Too tough to die 💪



The moment @DjokerNole locked up his record 39th Masters title in THE MOST DRAMATIC fashion, 5-7 7-6 7-6 over Carlos Alcaraz #CincyTennis pic.twitter.com/B7GGCPfjDX