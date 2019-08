11:13 - 31/08/2019

Djokovic las hace todas: Se sentó al piano y tocó "We are the Champions" de Queen

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, demostró que tiene otras cualidades además del tenis: Se sentó al piano y tocó la icónica canción "We are the Champions" de la banda británica Queen. (Video: Youtube)