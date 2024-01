Djokovic: Me estoy sintiendo mejor de juego y de físico

El serbio Novak Djokovic (1° del mundo) comentó que se está sintiendo mejor con su juego y su físico después de superar al argentino Tomás Martin Etcheverry (30°) en la tercera ronda del Abierto de Australia.

"He jugado mejor que en las primeras dos rondas, eso es un cambio positivo. Me estoy empezando a sentir mejor de juego y de físico", comentó el serbio, que se enfrentará en la siguiente ronda al francés Adrian Mannarino (20°), después de éste que se impusiera al estadounidense Ben Shelton (16°) en cinco sets.

"No me he hecho el test de Covid-19 porque es un proceso viral normal. Ahora ya está en la última fase", explicó sobre el cuadro que atravesó en los últimos días.

Djokovic mantiene un cara a cara positivo de 4-0 frente al galo Mannarino.