Djokovic no recibió permiso para ingresar a Australia y se perderá el primer Grand Slam del año

El número uno del mundo Novak Djokovic finalmente no pudo ingresar a Australia por su problema de visado y no podrá disputar el primer Grand Slam del año, pese a que había recibido una exención médica por no estar vacunado.

La Fuerza Fronteriza Australiana confirmó que Djokovic "no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir los requisitos de entrada a Australia, por lo que su visado ha sido cancelado", según un comunicado.

"Los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia", agregó el texto, aunque los diarios Sydney Morning Herald y The Age han informado de que los abogados del tenista presentarán un recurso contra la medida en el país oceánico.

El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, expresó en Twitter que "las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por Covid-19, seguimos estando atentos".

El serbio, quien se dirigió este miércoles al país oceánico, no fue advertido que necesitaba una visa especial para hacer valer su permiso de exención, por no estar vacunado contra el Cocid-19, la cual no corrigió a tiempo.

El ganador de 20 Grand Slams estuvo retenido ocho horas en el aeropuerto, intentando buscar una solución, la que no terminó siendo satisfactoria, por lo que fue devuelto a su país y no estará en Melbourne.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.