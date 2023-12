Djokovic recibió el año nuevo en la cancha tras la victoria de Serbia en la United Cup

Novak Djokovic y el equipo de Serbia festejaron el año nuevo 2024 sobre la cancha luego de vencer a China en su estreno por la United Cup, cuyo Grupo E se disputa en la ciudad de Perth, Australia.

La delegación balcánica puso el 2-1 en la serie sobre los asiáticos con un triunfo en dobles mixtos con Djokovic y Olva Danilovic. Pasado el juego, el equipo se quedó sobre la pista de cemento y "Nole" habló ante las cámaras para luego dar el conteo regresivo hasta la medianoche y celebrar la llegada del nuevo año.

- Mira el particular momento que se vivió en Australia:

HAPPY NEW YEAR from Perth



