Djokovic sobre molestias en la antesala del Abierto de Australia: Espero que no sea grave

Luego de perder por 6-4 y 6-4 en la United Cup ante el australiano Alex de Miñaur, el número uno del orbe, Novak Djokovic, salió con molestias en su muñeca derecha y tuvo que ser atendido por su fisioterapeuta.

"Espero que no sea grave. Pero sí, sucedió en el calentamiento antes del partido. Básicamente recibí un tratamiento constante antes del partido, durante el partido y después del partido tratando de abordar el problema que estoy enfrentando hoy de la mejor manera posible", mencionó el serbio.

"Creo que no es una preocupación importante porque aún así logré terminar el partido y logré jugar bien, aunque tal vez no me sentía al cien por cien. Pero aún así me permitió terminar el partido", añadió Djokovic una vez finalizado el compromiso.

"Estaré bien para Australia. Tuvo un gran impacto sobre todo con el golpe de derecha y el servicio. No quiero restar mérito a la victoria de De Miñaur al que quiero felicitar. Yo ya estoy pensando en Melbourne", añadió Djokovic.

A falta de 11 días para que comience el Abierto de Australia, Novak Djokovic defenderá la corona de campeón que obtuvo el año pasado al vencer al tenista griego Stéfanos Tsisipás por 6-3, 7-6 y 7-6. El serbio además ha levantado el trofeo en 10 ocasiones.