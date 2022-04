Entrenador de Novak Djokovic: Ha mantenido sus convicciones a costa de arruinar su carrera

El entrenador de Novak Djokovic, el croata Goran Ivanisevic, se refirió al bajo nivel que ha exhibido el número 1 del mundo a lo largo de la temporada, aduciendo que el mantener sus posturas antivacunas está arruinando su carrera.

"¿Cambiar su idea sobre la vacuna? Es su vida y toma sus decisiones, y yo las respeto. Le admiro más todavía porque se ha mantenido en sus convicciones a costa de arruinar su carrera. Es el único en el mundo que se ha mantenido en su postura desde el inicio y lo respeto aún más que antes por ello", dijo en consersación con UbiTennis.

El serbio ha manifestado su rechazo a las vacunas, situación que lo ha dejado fuera de la mayoría del circuito durante este temporada y que lo llevó, incluso, a perder la hegemonía del tenis por algunas semanas a manos de Daniil Medvedev.

Sobre la sorpresiva derrota en la primera ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, Ivanisevic señaló que su pupilo "no se sentía bien, tuvo algo de fiebre y no estaba al cien por cien para competir. Hace tres semanas no podía competir aquí por las restricciones, y eso hizo que fuera muy difícil prepararse mentalmente".

"No esperábamos hacer nada espectacular en este torneo, nuestro objetivo es Roland Garros", complementó.

Además aseguró que confía en que Djokovic recuperará el nivel habitual: "Es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y estos jugadores siempre encuentran el modo de ganar y superar sus problemas. Encontrará una salida gracias a su perseverancia"

"El año pasado también empezó mal cuando acabó perdiendo aquí con Evans, pero luego empezó a jugar bien en Roma y terminó ganando en Belgrado y Roland Garros, así que no estoy preocupado", finalizó.