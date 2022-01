Fanáticos de Djokovic causaron desórdenes en el centro de Melbourne

La validación del ingreso de Novak Djokovic a Australia, tras haber estado recluido seis días en una habitación del Park Hotel, generó movimiento en Melbourne. Un grupo de sus fanáticos salió a la calle para brindarle su apoyo a la salida del recinto, generando serios desórdenes.

Los seguidores del tenista cortaron el tránsito de Collins Street, calle principal de la ciudad, para acercarce a un auto que supuestamente movilizaba al número uno del circuito ATP. Fue necesaria la intervención de la policía, que hizo uso de gas pimienta para controlar la situación.

Revisa algunos videos:

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg