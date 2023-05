José Mourinho fue a ver a Novak Djokovic al Masters de Roma y le pidió un autógrafo

El director técnico de AS Roma, José Mourinho, fue a ver al tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, en su victoria ante el argentino Tomás Martín Etcheverry, en su estreno por el Masters 1.000 de la capital italiana.

El portugués entró al túnel de vestuarios al término del encuentro para encontrarse con el balcánico, al que dio un abrazo y con el que conversó durante un par de minutos, pidiéndole tambiñen un autógrafo.

Antes del choque ya se habían visto en la zona de descanso para los jugadores.

El serbio, gran fanático del fútbol, acudió este miércoles a San Siro a animar a su equipo, Milan, en la ida de semifinales de Liga de Campeones ante Inter, equipo que ganó el choque

- Nole, can I get an autograph?



- Sure, what's your name?#IBI23 pic.twitter.com/9JFWQlshUx