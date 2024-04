La nueva polémica de Novak Djokovic con el público en Montecarlo

Novak Djokovic (1° del mundo) vivió una nieva polémica con el público en el Masters 1.000 de Montecarlo, en el duelo de semifinales que sostiene ante el noruego Casper Ruud (10°).

Djokovic, que remó desde atrás en los primeros juegos del tercer set, estaba en la remontada cuando en un game de saque escuchó a una persona hablar en pleno punto, el que terminó perdiendo.

Tras el final del paleteo mitó directamente al espectador que hizo ruido y le gritó desafiante, lo que generó un momento tenso en el compromiso.

Novak Djokovic to the crowd: SHUT THE F*CK UP! 🔥



Who else loves it when Djokovic stands up to hecklers?pic.twitter.com/hOwuyZVDCa