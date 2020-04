Novak Djokovic: "Los Grand Slam prevalecerán para elegir al mejor de la historia"

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, aseguró que el total de Grand Slam ganados prevalecerá para elegir al mejor tenista de la historia.

En estos momentos, el suizo Roger Federer es el que más tiene, con 20 entorchados, seguido por el español Rafael Nadal, que posee 19, y el propio "Nole", con 17.

"Hay muchos factores, como las semanas (en el número uno), los Masters 1.000 y el cara a cara, pero creo que los Grand Slam prevalecerán", dijo el balcánico en una transmisión en vivo de Instagram junto al británico Andy Murray.

Por su parte Murray añadió que Nadal es el mejor de la historia en arcilla, Federer es el mejor en Wimbledon y Djokovic el mejor en pista dura.

Djokovic apuntó que está pasando la cuarentena en España, más concretamente en Marbella, mientras que Murray está en Reino Unido.

Ambos están pasando tiempo con sus familias, un aspecto que Djokovic destacó del confinamiento.

"Como jugador de tenis es muy raro estar en solo un sitio durante tanto tiempo. Al menos estoy con mis hijos y me está permitiendo conocerme como padre y marido en un nivel que no he podido en los cinco años anteriores que he sido padre", afirmó el serbio.