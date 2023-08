Novak Djokovic retomó las imitaciones a sus pares en los entrenamientos en el US Open

El serbio Novak Djokovic (2° en el ránking de la ATP) retomó una faceta que generó mucha simpatía en sus primeros años de carrera: Las imitaciones a sus compañeros del circuito y también a las tenistas de la WTA.

Esta vez el escenario fue el US Open y el marco un entrenamiento con público, instancia que aprovechó el exnúmero uno del mundo para mostrar su destreza en este ámbito.

Rafael Nadal, Maria Sharapova, Andy Roddick, Ivan Ljubicic, Goran Ivanisevic, John McEnroe, Andre Agassi, Serena Williams y Grigor Dimitrov fueron sus "víctimas" en el hecho.

Revisa las imitaciones de "Nole":

He's got all the jokes. 😂



Can you tell us who @DjokerNole is impersonating?? pic.twitter.com/OrtiL2UK3Q