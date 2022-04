Novak Djokovic tras caída en Montecarlo: "Me quedé sin gasolina completamente"

El serbio Novak Djokovic reconoció la superioridad del español Alejandro Davidovich, con el que este martes perdió en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, y se mostró preocupado por el desplome físico que tuvo en el tercer set y que le supuso la derrota.

Djokovic disputaba en el Country Club su cuarto partido de la temporada. El Masters 1.000 de Montecarlo era su segundo torneo del año. El primero desde febrero, cuando perdió en los cuartos de final del de Dubai contra el checo Jiri Vesely.

"No me gustó cómo me encontré físicamente en el tercer set. Me quedé sin gasolina totalmente. No fui capaz de mantener los intercambios. Si no sientes las piernas, es imposible. Tengo que encontrar con mi equipo la manera de volver a acercarme a mi mejor nivel en el próximo torneo", indicó el serbio, que afrontará a continuación el torneo de Belgrado.