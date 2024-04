¡Con 16 años! El especial rival que tendrá Nadal en Madrid

Rafael Nadal, exnúmero 1 del ATP, debutará frente a un adolescente Darwin Blanch en el Masters 1.000 de Madrid.

El estadounidense, de 16 años, cuenta solo con un partido a nivel ATP en el Master de Miami y el choque ante el español se transformará en el encuentro con mayor diferencia de edad entre dos rivales en torneos Masters.

Blanch nació el 28 de septiembre de 2007 y es una de las grandes joyas del tenis estadounidense. A nivel junior, fue semifinalista en los Grand Slam de Wimbledon y Roland Garros la pasada temporada. Este año debutó en torneos a nivel ATP y fue con derrota contra Tomas Machac, en el Masters 1000 de Miami 2024, donde recibió un wild card para disputarlo.

Un hecho que refleja el paso del tiempo es que, cuando nació el norteamericano, Nadal ya había ganado tres Grand Slam (Roland Garros, 2005, 2006 y 2007) y actualmente el manacorí posee 22 torneos majors.

Pero uno de los datos más curiosos, que marcará este encuentro entre Blanch y Nadal, es que el partido se transformará en el encuentro con mayor diferencia de edad entre dos rivales en eventos de esta categoría. El manacorí de 37 años y el norteamericano con tan solo 16, generando una disparidad etaria de 21 años y 117 días.

De esta manera se superará el récord que poseen Richard Gasquet y Martín Landaluce, quienes se enfrentaron en el Madrid Open 2023. La diferencia de aquel partido fue de 19 años y 204 días.

Luego le siguen: Pete Sampras vs. Jimmy Connors (18 años y 344 días, Miami Open 1992), Ivo Karlovic vs. Taylor Fritz (18 años y 242 días, Toronto 2016) y Tommy Haas vs. Ernesto Escobedo (18 años y 92 días, Roma 2017).