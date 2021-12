Rafael Nadal confirmó su presencia en Melbourne y en el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal dejó claras sus intenciones y, de paso, despejó todas las dudas que había al publicar en una red social que ya está en Australia para jugar el ATP de Melbourne y después, del 17 al 30 de enero, el Abierto de Australia.

Nada más aterrizar en tierras oceánicas, el campeón español se fue a la pista del Melbourne Park y publicó una foro con un mensaje claro: "Don't tell anyone... here I am" (No se lo digas a nadie... ya estoy aquí).

Tras haber dado positivo por coronavirus al regreso de su participación en un torneo de exhibición en Abu Dabi, había dudas sobre su presencia en la gira australiana por la recuperación y sus posibles secuelas, no obstante, con esta foto y esta frase, Nadal cierra cualquier posible especulación al respecto.

En el torneo de Emiratos Árabes Unidos, en el que fue su regreso a las pistas después de su lesión en el pie y de seis meses, Nadal perdió ante el escocés Andy Murray (6-3 y 7-5) y ante el canadiense Denis Shapovalov (6-7, 6-3 y 10-6).

En el ATP 250 Nadal buscará las mejores sensaciones posibles, en el mismo escenario del Open de Australia, de cara a intentar sumar un nuevo Grand Slam a su palmarés.