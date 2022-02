Rafael Nadal dedicó emotivo mensaje de apoyo a icónico periodista de tenis Luis Alfredo Alvarez

El tenista español Rafael Nadal, flamante campeón del Abierto de Australia y máximo ganador de Grand Slams, envió un emotivo mensaje de apoyo al icónico periodista de tenis Luis Alfredo Alvarez, quien contó la semana pasada que padece de cáncer de próstata.

El propio comunicador de ESPN divulgó en sus redes sociales el mensaje que le envió Nadal, en donde le pide que sea fuerte y optimista en estos momentos.

"Hola, Luis Alfredo. He escuchado las noticias y desde aquí quería mandarte un mensaje de ánimos y mandarte un abrazo muy fuerte. Seguro que todo va a ir de la mejor manera posible. Toca ser un poquito fuerte ahora y mirar hacia adelante con optimismo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto", expresó Nadal en el video.

Gracias Rafa. Tú mensaje me toca el corazón y me da mucho ánimo. Nos vemos muy pronto @rafaelnadal pic.twitter.com/nI4FPmknmE — LuisAlfredoAlvarez🇻🇪🇺🇸 (@LuisAlvarez_1) February 5, 2022

Por su parte, el periodista venezolano agradeció el mensaje del ex número uno: "Gracias Rafa, tu mensaje me toca el corazón y me da mucho ánimo. Nos vemos muy pronto".