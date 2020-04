Rafael Nadal participará en la versión virtual del Masters 1.000 de Madrid

La organización del Mutua Madrid Open Virtual Pro, la versión virtual del Masters 1.000 de Madrid, confirmó la participación del tenista español Rafael Nadal, así como también de Kiki Bertens, John Isner y Fiona Ferro en el torneo, que reproducirá la competición tenística en las consolas del 27 al 30 de abril.

El mallorquín, campeón de 19 torneos del Grand Slam, es también el tenista con más títulos en la historia del torneo madrileño, cinco (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017). El español se enfrentará en esta ocasión al desafío de conquistar el Mutua Madrid Open Virtual Pro, el primer torneo de tenis online disputado por jugadores profesionales.

"Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo", dijo Nadal. "No sé yo qué tal se me dará, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual", añadió.

El certamen contará con una donación de 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y WTA), del cual los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos actualmente y, adicionalmente, un total 50.000 euros que irán destinados íntegramente a reducir el impacto social de la pandemia de la COVID-19.

El torneo virtual se disputará bajo el siguiente formato: 16 participantes individuales (ATP y WTA) repartidos inicialmente en cuatro grupos. De esa fase de liguilla, saldrán los clasificados para los cuartos de final del torneo, que se celebrará durante cuatro días de competición.

Hasta la fecha, hay ocho jugadores confirmados: Rafael Nadal, Andy Murray, John Isner, Lucas Pouille, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Carla Suárez y Fiona Ferro.