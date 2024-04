Rafael Nadal volvió a dejar en suspenso su participación en Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal (512° de la ATP) se impuso con autoridad este jueves al estadounidense Darwin Blanch, prolongando su estadía en el Masters 1.000 de Madrid y comentó sus sensaciones en lo que fue su debut en la arcilla del torneo que se disputa en la capital española.

“No soy muy resultadista, soy realista con lo que ocurre. Hay que ser honesto, he jugado contra un tenista que tiene potencial, pero que me ha dado muchas oportunidades. Creo que aún comete errores, con lo cual el partido ha durado una hora", comentó.

"No cambia para nada la perspectiva de París, tomaré una decisión en Roma. Voy a hacer mi camino, si llego bien y si no, nada. No voy a jugar en París sin la sensación de que puedo competir, dar mi máximo, y a no ganar”, comentó el ex número uno del mundo tras ganar el partido por 6-1 y 6-0.

El jugador español valoró su triunfo sobre Blanch, si bien lo contundente del marcador impidió sacar demasiadas conclusiones, pero Nadal explicó que "sigo al menos dos días más. Estoy contento, (Blanch) es un jugador muy joven que tiene un gran recorrido por delante. Tiene unos golpes muy potentes pero le ha faltado continuidad. He estado correcto, estoy feliz de jugar un día más en Madrid que para mí significa mucho".

En la próxima ronda del certamen de la capital española Rafael Nadal enfrentará al australiano Alex de Minaur (11°)