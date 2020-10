Alexander Zverev respondió a su favoritismo y entró a cuartos de final del ATP de Colonia

El tenista alemán Alexander Zverev, número 7 del ranking mundial, respondió a su chapa de primer favorito del ATP 250 de Colonia al instalarse en los cuartos de final a costa del español Fernando Verdasco (61°).

Tras una hora y tres minutos de juego, el jugador local se impuso con contundencia por parciales de 6-4 y 6-1.

Gracias a la victoria, Zverev se medirá en la ronda de los ocho mejores del certamen al sudafricano George Harris (92°), quien dejó en el camino al estadounidense Steve Johnson (68°).

