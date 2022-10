ATP y WTA anunciaron la creación de United Cup, torneo mixto que se estrenará en 2023

La ATP y la WTA, responsables de la organización del tenis profesional masculino y femenino, dieron a conocer la implementación de un nuevo torneo en conjunto, denominado como United Cup y que debutará como apertura de la temporada 2023.

"¡Nos complace anunciar el lanzamiento de United Cup, nuestro nuevo evento de equipos internacionales, presentado por Tennis Australia", indicaron ambos organismos en sus respectivas redes sociales.

La competencia reunirá a 18 países, de los cuales 12 que clasificarán a través del ranking que sumen sus seis mejores jugadores en las tablas de ambas instituciones. Los seis combinados restantes se determinarán por la clasificación combinada de sus primeras raquetas masculinas y femeninas.

Los equipos estarán formados por tres o cuatro jugadores, tanto ATP como WTA, y las eliminatorias tendrán cuatro partidos individuales -dos masculinos y dos femeninos- y un dobles mixto.

La edición inaugural del certamen se desarrollará entre el jueves 29 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023 en las ciudades australianas de Brisbane, Perth y Sidney.

Welcome to UNITED CUP 🏆



🎾 New international ATP and WTA team tennis event

🌏 Top 18 countries competing across Sydney, Brisbane and Perth

📆 29 DEC 2022 – 8 JAN 2023

🤝 @TennisAustralia x @atptour x @WTA



The global tennis season is launching with us! #UnitedCup pic.twitter.com/zcfQV6pBN5