Coronavirus: ATP suspendió el circuito por seis semanas

Este jueves, la ATP anunció que su circuito internacional sufrirá una paralización de seis semanas, hasta el 26 de abril, debido al expansivo brote de coronavirus en el mundo durante los últimos meses.

Así lo informó la propia Asociación de Tenistas Profesionales mediante un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que buscan resguardar la salud pública y la seguridad ante la pandemia COVID-19.

Además, en el escrito el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, señaló que "ésta no es una decisión que se tomó a la ligera y representa una gran pérdida para nuestros torneos, jugadores y fanáticos en todo el mundo".

"Sin embargo, creemos que esta es la acción responsable necesaria en este momento para proteger la salud y la seguridad de nuestros jugadores, el personal, la comunidad de tenis en general y la salud pública en general frente a esta pandemia global".

Con esto, y además de los suspendidos torneos de Indian Wells y Miami, tampoco habrá acción en el Masters 1.000 y Premier Mandatory de Montecarlo, así como los ATP de Houston, Marrakech, Barcelona (Conde de Godó) y Budapest y en el circuito Challenger.

Esto deja en incertidumbre los puntos que defienden todos los tenistas del circuito en esta parte del año, entre lo que está el chileno Cristian Garin (18° del mundo), quien ganó el torneo de Houston en 2019 y alcanzó octavos de final en Cataluña.

La ATP señaló que tomará una decisión en los próximos días respecto a los puntos del escalafón internacional.

Además de los torneos del circuito ATP, tambien fueron suspendidos los de la ITF.

