Cristian Garin anticipó el duelo con Alexander Zverev en Munich: Me ilusiona jugar contra los top

El chileno Cristian Garín, 47° en el ranking mundial, habló con la prensa tras la victoria ante Diego Schwartzman (24°) y anticipó lo que será el duelo contra el favorito, el local Alexander Zverev (3°), en los cuartos de final del ATP de Munich.

"Hace un par de semanas dije que quería jugar contra los top, y es una buena opción. Estoy jugando bien, son partidos que me gusta disputar. Estoy mejorando el ránking, pero me faltaba jugar partidos con gente así y la verdad que me ilusiona. El juega de local y creo que está invicto parece, será divertido", declaró el iquiqueño.

Sobre la victoria ante "Peque" Schwartzman, Garin apuntó que en el primer set, el que gánó 6-1, "es el mejor que he jugado este año, por lejos, muy agresivo, con los paralelos de derecha y revés".

"Diego de fondo es uno de los jugadores más sólidos del circuito, así que tenía que arriesgar un poco más. Muy contento por la victoria, rival durísimo, sobre todo en arcilla", cerró.

El partido entre Garin y Zverev aún no tiene programación oficial, aunque se estima que será este viernes.