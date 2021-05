Dominic Thiem envió contundente mensaje a tenista francés: Si no quieres jugar, quédate en casa

El tenista austríaco Dominic Thiem (4° de la ATP) le envió un elocuente mensaje al francés Benoit Paire (35°), luego de la serie de polémicas que ha protagonizado en el circuito, que le llevaron a ser excluido de los Juegos Olímpicos por la Federación gala.

El pupilo de Nicolás Massú le dijo a L'Equipe que no llega a entender el comportamiento de su compañero de profesión, quien en el último torneo de Barcelona lanzó un escupitajo tras discutir con el umpire.

"No entiendo su comportamiento. Si no quieres jugar al tenis, quédate en tu casa. Si no estás motivado para jugar, nadie te obliga a hacerlo", declaró en la publicación, en la antesala al torneo de Madrid.

Según explicó, "yo hice lo correcto", pues dejó de lado la actividad para superar un complejo episodio emocional.

"Me tomé mi tiempo. Me retiré de tres o cuatro torneos y al cabo de un tiempo, la motivación vuelve. Una vez que estás en la pista tienes que ser competitivo, incluso si no estás al cien por ciento. Lo vuelvo a repetir, si no te apetece jugar, tómate unas vacaciones", sostuvo.