Dominic Thiem: Es imposible ser el heredero de los mejores tenistas de la historia

El tenista austríaco Dominic Thiem ve "imposible ser el heredero del trono de los mejores tenistas de todos los tiempos" pero avisa que, cuando esté de vuelta con su "mejor versión", será capaz de ganarles a los tres, aseguró a Efe al ser preguntado por si se siente el sucesor de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

"Este año ha sido difícil pero espero que pronto, alrededor del inicio de 2022, esté de vuelta mi mejor versión. Cuando esté de vuelta con mi mejor versión seré capaz de vencerlos a todos ellos y de ganar cualquier torneo que juegue", comentó en entrevista con la Agencia EFE.

"No estoy solo, hay muchos talentos jóvenes que pueden hacer lo mismo y creo que es imposible ser el heredero del trono de los mejores tenistas de todos los tiempos. Todos tienen 20 Grand Slam y, para ser sincero, no creo que ninguno de los jugadores de la nueva generación lo consiga, pero intentaremos lograr los máximos posibles", añadió Thiem, quien espera estar disponible para defender su título en el US Open.

"Espero que pueda estar. No estoy seguro todavía pero es el objetivo que tengo en mi mente. No habría mejor torneo que el US Open para volver", expresó.