Dominic Thiem: Hay muchas cosas que Nicolás Massú puede aportar a mi juego

Después de que el equipo chileno de Copa Davis logró su clasificación a las finales de la competencia con el triunfo ante Austria en Salzburgo, generó sorpresa que el capitán Nicolás Massú acompañara en la gira sudamericana sobre arcilla (Buenos Aires y Río de Janeiro) a Dominic Thiem, número 8 del mundo y gran ausente en la serie que sus compatriotas perdieron ante los criollos.

Y esta semana se confirmó que el viñamarino será parte del staff técnico de Thiem durante marzo, por lo que ya entrenan juntos en Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada. El propio europeo se refirió y destacó el vínculo con el doble campeón olímpico.

"Hay muchas cosas que (Nicolás) puede aportar a mi juego. El prefería jugar en tierra batida, pero su mayor éxito fue en pistas rápidas en los Juegos Olímpicos (de Atenas 2004)", reconoció el finalista de Roland Garros 2018 en declaraciones que reprodujo el sitio de la ATP.

"El sabe lo que significa sentirse como en casa en tierra batida, pero trasladar los buenos resultados a cancha dura. Esa es una de las cosas que esperamos de la relación", añadió.

Sobre su debut en Indial Wells, programado para este sábado frente al australiano Jordan Thompson debido a que quedó libre en primera fase por ser el séptimo sembrado, dijo: "Me gustan las condiciones aquí y siento que siempre he jugado bastante bien en estas canchas desde que llegué por primera vez en 2014. He tenido muy buenas prácticas y preparación, pero veré cómo me va compitiendo"