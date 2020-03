Dura crítica de ex entrenador de Dominic Thiem: "Sin mí, sería un jugador de futuros"

El ex entrenador de Dominic Thiem, Gunter Bresnik, criticó duramente al tenista austríaco, debido a la forma en que terminó su relación laboral para empezar a trabajar a tiempo completo con Nicolás Massú.

"Cada día me doy más cuenta de lo injusto que fueron conmigo. Aún no entiendo nada. No demostraron ni honestidad, ni lealtad ni mucho menos valores", sostuvo el coach en diálogo con APA, en declaraciones recogidas por el sitio Séptimo Game.

Bresnik había sido el único entrenador de Thiem desde los cinco años, y en enero de 2019, el padre del tenista, Wolfgang, decidió complementar el trabajo del coach con la ayuda de Massú. Tras los excelentes resultados en Indian Wells y Barcelona, el doble campeón olímpico fue ratificado como DT del europeo.

"No tengo ningún tipo de rencor, pero es cierto que estoy un poco molesto porque me sentí engañado. Di mucho por ese equipo. Sin mí, Wolfgang (Thiem) sería un entrenador de club y Dominic un jugador de futuros", disparó.

Desde que Massú ingresó al equipo técnico de Thiem, el austriaco conquistó en 2019 el título en Indian Wells y llegó a la final del torneo de Maestros en Londres. Este año, alcanzó el número 3 del mundo tras perder ante Novak Djokovic en la definición del Abierto de Australia.