Garin se agiganta en Hamburgo: Voy a dar mi 100 por ciento contra Tsitsipas

Luego de instalarse en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, el tenista chileno Cristian Garin (22° del ránking mundial) se refirió a las claves que lo han llevado a estas instancias del torneo, además de anticipar lo que será su enfrentamiento ante el griego Stefanos Tsitsipas (6°).

Sobre lo que fue la victoria sobre el kazajo Aleksandr Bublik, la raqueta nacional mencionó en declaraciones que recogió el sitio Séptimo Game que "me mantuve parejo desde el segundo set, en el primero me costó entrar en ritmo. Me gustó como jugué desde el segundo en adelante, me concentré más pese a haber sido un partido duro".

"Quedé muy contento de avanzar a semifinales porque superé a un rival que tiene un estilo de juego bastante particular y suele complicarte", agregó.

Respecto a lo que será su cruce ante Tsitsipas, apuntó que: "Tengo muchas ganas de jugar este partido, voy a dar mi 100 por ciento para tratar de ganar. Stefanos es un gran jugador con un tremendo futuro, y me gustan estos desafíos".

"Uno de mis objetivos de esta semana era jugar la mayor cantidad de partidos posibles y hacerlo bien en las primeras rondas. Estar en semifinales de un gran torneo como es Hamburgo me motiva bastante", cerró el "Tanque".

Garin se medirá este sábado a Tsitsipas a alrededor de las 10:30 horas de nuestro país en el certamen alemán.