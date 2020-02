Garin tras triunfo sobre Martin: Terminé con calambres, pero estoy contento de haber ganado

El tenista chileno Cristian Garin (25°) valoró el esforzado triunfo sobre el eslovaco Andrej Martin (94°), asegurando que terminó con calambres, pero feliz de instalarse en la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

"Estoy muy contento con la gente que vino. Había muchos chilenos. Es lindo jugar en la cancha 1 y que esté casi lleno, eso habla de que la gente está motivada por el torneo", dijo tras el encuentro.

"La verdad es que al final el partido fue un poco difícil, hacía mucho calor al comienzo. Jugué más de tres horas, terminé con algo de calambres, pero estoy contento de haber ganado", agregó Garin.

Respecto a lo cómodo que le resulta jugar en Brasil, apuntó: "En Campinas gané, mi primera final de ATP fue en Sao Paulo. El año pasado gané un buen partido acá en Río, la verdad me deja muy buenas sensaciones jugar este torneo. Al jugar en Sudamericana me siento como en casa".

Volviendo a la extenuante victoria por 4-6, 7-5 y 7-6(5), Garin señaló que "el primer síntoma de calambre me dio en el tie break, perdí cuatro puntos de partido y me puse algo tenso. Igual me quedan buenas sensaciones por haberlo ido a buscar con agresividad, esa fue la clave".

Sobre su desafío en segunda fase ante Federico Delbonis, apuntó: "Es un jugador de arcilla, es un rival duro. Ahora tengo un día libre para poder recuperar. Hoy corrí mucho, no fui tan agresivo. Se viene un día de entrenamiento y para recuperarse".

That feeling when you win on match point number 8️⃣ in an 8️⃣2️⃣ minute third set. 👏@Garin_Cris survives Andrej Martin in the opening round of the #RioOpen 4-6 7-5 7-6(5). pic.twitter.com/PzKsaRvinc