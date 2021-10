Grigor Dimitrov dio el golpe y eliminó a Daniil Medvedev en octavos de Indian Wells

El búlgaro Grigor Dimitrov, 28° en el ranking ATP, dio la sorpresa este miércoles al eliminar al ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo y primer favorito, en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells.

Medvedev, flamante campeón del US Open y primer sembrado ante la ausencia del serbio Novak Djokovic (1°), arrancó ganando en la pista dura californiana, pero sufrió la remontada de Dimitrov y terminó cayendo por 6-4, 4-6 y 3-6 en dos horas y cuarto de juego.

La clave de la victoria del búlgaro fue su gran porcentaje de acierto en el primer servicio, mientras que Medvedev cometió más doble faltas y errores no forzados.

En la siguiente ronda, Dimitrov enfrentará a polaco Hubert Hurkacz (12°), quien despachó al ruso Aslan Karatsev (23°) por 6-1 y 6-3.

Quarterfinal ticket punched 🎟️@GrigorDimitrov takes down No. 1 seed Daniil Medvedev 4-6, 6-4, 6-3 to score his second Top 10 win of the year. #BNPPO21 pic.twitter.com/nbI8uCauas