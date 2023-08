Jannik Sinner avanzó en Toronto tras retiro de Andy Murray por lesión

El italiano Jannik Sinner, octavo en el ranking mundial, avanzó a cuartos de final del Masters de Toronto en Canadá, tras el retiro por lesión del británico Andy Murray (40°).

El escocés, exnúmero uno del mundo, sufrió una tensión abdominal y no pudo disputar el encuentro, aunque salió a la pista dura canadiense para explicar a los fanáticos presentes el motivo de su retiro.

El objetivo de Murray será recuperarse de cara al US Open, el último Grand Slam de la temporada, y que lo vio como vencedor en 2012.

En la próxima fase de Toronto, Sinner enfrentará al francés Gael Monfils (276°), quien despachó al australiano Aleksandar Vukic (62°) con un sólido doble 6-4 este jueves.

