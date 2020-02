La confesión del kazajo Alexander Bublik: Odio el tenis con todo mi corazón

El tenista kazajo Alexander Bublik (55° de la ATP) dejó curiosas revelaciones en una entrevista con el medio francés L'Equipe, en la cual contó que odia el deporte blanco.

"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. No veo un punto positivo en ser tenista", sostuvo a la publicación gala, donde además confesó que se dedica a este deporte "por dinero".

"Si no hubiera dinero de por medio, dejaría el tenis inmediatamente. De momento no estoy ganando el suficiente dinero, de no ser así ya habría dejado de jugar", expresó.

Luego, explicó que la actividad, en sí, le gusta, pero le complica hacerlo de forma profesional.

"Yo amo el deporte, me encanta pegarle a una pelota de tenis. Seguro que después de retirarme seguiré jugando y disfrutando de golpear bolas y hasta moriré jugando al tenis. Pero como profesional, jugar todos los días, continuamente contra nuevos oponentes, es muy difícil", reconoció.

"Tienes que jugar incluso con dolores, aunque hayas terminado con tu novia, tienes que aguantar las preguntas cuando perdiste. Esa es la parte del tenis que odio", aclaró el europeo.

"En los deportes de equipo al menos puedes decirle a tu entrenador que no estás en condiciones y que no te elija para jugar. En el tenis no puedes hacer eso. Pero yo no soy bueno en los deportes de equipo", finalizó Bublik.