La gran muestra de deportividad del ucraniano Sergiy Stakhovsky en Halle

El ucraniano Sergiy Stakhovsky (123° de la ATP) dio un ejemplo de "Fair Play" durante su encuentro con el francés Pierre-Hughes Herbert (43°) en el ATP de Halle, por la segunda ronda.

El galo servía para ganar un juego y su saque fue gritado "out", cuando, según su criterio, había golpeado en la línea y esperaba que le marcaran un "ace".

Como ya no le quedaban desafíos para pedir y ver a través de la tecnología dónde dio el bote la pelota, le pidió al ucraniano si podía recurrir él al challenge.

Stakhovsky no titubeó e hizo la petición al juez de silla. La bola, efectivamente, había dado bote en la zona correcta y fue un ace que dio el juego al galo.

Herbert luego ganó el partido por 2-6, 7-6(2) y 6-4.

