Lindo gesto: Jannik Sinner compartió con un niño chileno en el ATP de Rotterdam

El italiano Jannik Sinner (3° del mundo) no solo mostró su grandeza dentro de la cancha en Rotterdam, Países Bajos, al ganar el torneo que se disputó la última semana en esa ciudad, sino que también fuera, en la que compartió con un pequeño fanático chileno.

Sinner conversó cerca de un minuto y medio con Lucas, de 12 años, quien le contó que juega tenis a nivel competitivo en divisiones menores.

Además, el niño le preguntó a Jannik cuáles fueron los partidos más difíciles de su carrera, a lo que el europeo contestó que sus primeros duelos ante Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Junto con esto, le dio un gran consejo: "Tienes que siempre aprender de eso (las derrotas)".

Revisa el lindo momento:

🥰 We all need @janniksin giving an elaborate answer to this young fan in our lives 🥰#abnamroopen pic.twitter.com/omMhnJcXQb