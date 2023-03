Murray doblegó en sets corridos a Radu Albot para avanzar a la tercera ronda en Indian Wells

El tenista escocés Andy Murray (105°) consiguió una gran victoria en dos sets ante el moldavo Radu Albot (109°) y abrochó su clasificación a la tercera etapa del Masters 1.000 de Indian Wells, en Estados Unidos.

Luego de una hora y 42 minutos de acción en la pista dura norteamericana, el británico se adjudicó la contienda con parciales de 6-4 y 6-3, siendo además su primera victoria en sets seguidos en el 2023.

"Me sentí muy nervioso, no sé exactamente por qué. Obviamente he jugado mucho al tenis al llegar. Quizá no estaba tan bien preparado. Había repasado la estrategia con mi equipo para jugar contra Carreño Busta y luego me enteré a última hora del cambio de rival", indicó el exnúmero 1 del mundo tras el partido.

"No habíamos jugado antes, y tal vez pensé que era una oportunidad. Las condiciones al principio eran complicadas, mucho viento. Pero al final lo hice bien", agregó.

Ahora, Murray deberá enfrentar al inglés Jack Draper (56°), quien tendrá su segundo duelo seguido entre birtánicos, pues en la fase anterior despachó a Daniel Evans por 6-4 y 6-2. La contienda en busca de los octavos de final será el lunes 13 de marzo en horario por definir.