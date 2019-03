Nick Kyrgios criticó a las estrellas del tenis y explicó por qué no les respeta

El tenista australiano Nick Kyrgios (33° ranking ATP) sumó una nueva polémica a su largo registro tras confesar que siente que no tiene por qué respetar a las grandes estrellas del tenis sólo porque son buenos en el deporte y aseguró que sabe cómo vencerlos.

"No sé cuánto respeto les muestran los demás, pero no voy a respetar realmente a alguien sólo porque puede pasar una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo les respete", afirmó el oceánico al medio Daily Mail.

Kyrgios, de 23 años, comentó los puntos flojos de las tres estrellas más grandes del circuito en la actualidad Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. El polémico deportista cree que puede vencerlos a los tres.

"A Rafa Nadal le encanta estar a la defensiva, así que realmente puedes empujar su derecha y aprovechar lo lejos que se coloca. Federer se cansa en situaciones difíciles y Djokovic lucha con pelotas cortas porque no le gusta avanzar y tiene un segundo servicio un poco inestable", explicó

El campeón del último ATP 500 de Acapulco, ha tenido una larga lista de polémicas en su corta carrera, siendo un tenista que causa muchas molestias pero también una gran admiración por su forma extrovertida.