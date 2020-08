Novak Djokovic avanzó con paso firme a cuartos de final en el Masters de Cincinnati

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking y primer favorito, avanzó con paso firme este martes a cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras batir en sets corridos al local Tennys Sandgren (55°).

En la pista dura de Flushing Meadows, en Nueva York, el balcánico se impuso por 6-2 y 6-4, en una hora y 28 minutos de partido.

En la siguiente ronda, se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (34°), quien dio la sorpresa al eliminar al belga David Goffin (10°), séptimo sembrado, por 6-4, 3-6 y 6-4.

Puedes seguir los resultados de la jornada aquí.

20 not out in 2020! 🙌@DjokerNole stretches his winning streak with a 6-2 6-4 victory over Tennys Sandgren. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/7bMrRtj9gS