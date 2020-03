Próxima edición del Madrid Open será a fines de abril y comienzos de mayo del 2021

La próxima edición del Mutua Madrid Open, torneo cancelado en el 2020 por la crisis del coronavirus, tiene previsto comenzar el 30 de abril del 2021 y terminar el 9 de mayo, según anunció la organización en las redes sociales.

Días atrás el torneo madrileño anunció la suspensión de la decimonovena edición del evento que tenía que comenzar el 1 de mayo en las instalaciones de la Caja Mágica.

La epidemia del Covid-19 precipito la anulación de todo el circuito profesional de la ATP y la WTA hasta el próximo 7 de junio y entre los torneos afectados estaba incluido el Masters 1000 de Madrid.

Sin embargo, la organización de la competición madrileña anunció este sábado las fechas de la edición del 2021 que arrancará el 30 de abril y finalizará el 9 de mayo.

