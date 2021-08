Rafael Nadal también debió bajarse del Masters de Cincinnati

El español Rafael Nadal, actual número cuatro del mundo, no estará este año en el Masters 1.000 de Cincinnati al sufrir una lesión en el pie derecho, informó este miércoles la organización del torneo en su pagina oficial.

El anuncio llega un día después que el mallorquín también se retirara del torneo Toronto de la misma categoría, donde este miércoles, tenía previsto enfrentarse al joven sudafricano Lloyd Harris (24°).

Junto a Nadal, campeón en Cincinnati en 2013, el canadiense Milos Raonic (23°), que sufre una lesión en el talón de Aquiles, y el año pasado en la Burbuja de Nueva York, fue subcampeón del torneo, tampoco estará compitiendo la próxima semana.

De esta manera, a las bajas de Nadal y Raonic el torneo de Cincinnati también se suman las ausencias del serbio Novak Djokovic, que busca esta temporada el título del US Open, y del legendario Roger Federer dentro de la competición masculina.

Tournament update:



We are wishing speedy recoveries to Rafael Nadal and Milos Raonic, both of whom have withdrawn with injuries.



📰: https://t.co/lhMXHz5xFR pic.twitter.com/cLRZTMm09e