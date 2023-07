Alcaraz tras avanzar a cuartos en Wimbledon: "Estoy preparado para hacer grandes cosas aquí"

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y flamante cuartofinalista en Wimbledon tras derrotar al italiano Matteo Berrettini (38°), afirmó que está "preparado para hacer grandes cosas aquí" por la confianza que tiene y el nivel que ha demostrado a lo largo del torneo.

"Con la confianza con la que vengo, el nivel que vengo jugando, nada me sorprende", dijo el español respecto a su nivel. "Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Estoy muy contento del nivel que he mostrado, pero no me sorprende para nada, ganar a Matteo", añadió el hispano, quien se enfrentará en cuartos de final al danés Holger Rune (6°).

"Estoy emocionado por este partido, hemos compartido muchos momentos, nos conocemos desde que tenemos 12 años. No nos escribimos, pero nos conocemos mucho y tengo muchas ganas y seguro que él también. Él tiene mucha pasión, ama el tenis. Es un tío muy competitivo", comentó sobre Rune.

"Holger no es tan sacador como (Nicolás) Jarry y Matteo, pero sigue siendo un jugador con un buen saque, para mí. Recordando el partido en París me costó restarle", manifestó en rueda de prensa.