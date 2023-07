Alcaraz y Djokovic se citan en una final de Wimbledon cargada con el peso de la historia

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, número 1° y 2° de la ATP respectivamente, se citan este domingo en una final de Wimbledon cargada con el peso de la historia, con el español a la caza de su segundo trofeo de Grand Slam con 20 años de edad y el serbio buscando seguir ampliando su glorioso palmarés.

"Va a ser el mejor momento de mi vida", sopesó el murciano antes de este encuentro, y que huye del miedo y de los nervios que le acalambraron en Roland Garros para abrazar el reto. "Para ser el mejor, tienes que ganar a los mejores. En los grandes momentos, contra las grandes leyendas, hay que mostrar tu mejor versión. Creo que pertenezco a este tipo de situaciones y vamos a demostrarlo. Siempre pienso que puedo ganar y voy a ir a por ello", manifestó.

Pero no se refiere a la imprudencia, ni la osadía. Habló un joven jugador que creció viendo a Djokovic ganar todo y contra los mejores y que ahora puede ser su víctima en el All England Club. Alcaraz es consciente de que tiene delante a un hombre que lleva una década sin perder en la pista central, 45 victorias seguidas, que no cae en Wimbledon desde 2017 y que ha ganado todos los partidos de Grand Slam que ha disputado este año (20-0).

"Si agrandamos todavía más el gigante es imposible ganarle. Vamos a ir a por todas, a por él, olvidándonos un poco de las estadísticas, porque si no, va a ser muy complicado. Es un jugador con dos brazos y dos piernas, igual que nosotros", explicó Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz.

Porque los números son gigantescos para "Nole". En su novena final de Wimbledon (solo perdió la de 2013 contra Murray), el serbio aspira a los 24 Grand Slams de Margaret Court, a dejar a dos de distancia a Nadal y a cuatro al ya retirado Roger Federer. Al suizo también le igualaría a títulos en Wimbledon y además, como en 2021, está en la mejor posición posible para uno de los pocos récords que aún escapan de sus garras: conquistar los cuatro Grandes en un mismo año, logro que solo consiguió Rod Laver en 1962 y 1969.

Por todo esto, Djokovic es favorito este domingo, un vuelco a la situación respecto a Roland Garros, cuando todas las quinielas y pronósticos apuntaban a Alcaraz, que venía con mejores prestaciones en la gira de arcilla. Con todo en contra es cuando más se crece el serbio, como se pudo apreciar en la semifinal contra Jannik Sinner cuando, con puntos de set en contra, se burló del público con gestos de lloriqueo, o a otra escala, cuando levantó dos puntos de partido contra Roger Federer en la final del torneo en 2019 con toda la pista en contra.

Esta vez, Alcaraz no es el que tiene la presión. Es apenas su segunda final de Grand Slam y su tercer choque contra Djokovic. Tiene ante sí la oportunidad de ser el quinto español en ganar en Wimbledon, tras Manolo Santana (1966), Conchita Martínez (1995), Rafael Nadal (2008 y 2010) y Garbiñe Muguruza (2017), además de mantener el número uno del mundo.

La final se jugará este domingo desde las 9:00 horas de nuestro país, y podrás seguirla junto a AlAireLibre.cl.