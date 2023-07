Carlos Alcaraz también involucró al público en sus celebraciones en la final de Wimbledon

Una infartante final se está viviendo en Wimbledon 2023, con un partidazo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, quienes además de disputar el título en el All England Ckub se están jugando el número uno del mundo.

Junto con gran tenis se ha vivido un tenso ambiente, el que hace algunos momentos significó que Djokovic celebrara con euforia y con un evidente mensaje al público.

No obstante, el hispano también ha involucrado a los fanáticos en el partido, festejando con una mano en uno de sus oídos, utilizando en su favor la presión, a diferencia de lo ocurrido en semifinales de Roland Garros, hace poco más de un mes.

Revisa la celebración de Alcaraz:

Settle in 🍿



It's all square on Centre Court...#Wimbledon pic.twitter.com/BztjVx5HKh