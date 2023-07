Con risas y abrazo: La reacción de Djokovic tras perder increíble punto ante Hurkacz

El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, protagonizó uno de los momentos de la jornada en Wimbledon este domingo, al desperdiciar un increíble punto y terminar entre risas con el polaco Hubert Hurkacz (18°).

En el segundo set, Hurkacz sacó su servicio en el octavo juego y Djokovic estaba buscando el quiebre, con ventaja arriba, y tras un intercambio de golpes, el balcánico tuvo la chance de remachar al lado de la red.

Hurkacz ya estaba resignado a perder el juego, pero Djokovic de forma increíble lanzó la pelota fuera. Fue tanto el asombro, que los dos tenistas sonrieron e incluso se abrazaron, en un gran gesto de deportividad .

Djokovic went for it 😅 #Wimbledon pic.twitter.com/q05cHyJJBt