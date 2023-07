"Felicitaciones por la victoria": La insólita situación que vivió Badosa tras retirarse de Wimbledon

Una insólita situación vivió la española Paula Boda en Wimbledon, luego de retirarse por lesión del partido ante la ucraniana Marta Kostiuk y quedar eliminada del torneo.

El inexplicable hecho ocurrió en conferencia de prensa en el All England Club de Londres, cuando un periodista le dijo: "Felicitaciones por la victoria".

Una sorprendida Badosa le respondió: "Perdí", lo que al parecer no fue escuchado por el profesional que insistió consultándole: "¿Cuáles son las sensaciones por tu estado físico y tu nivel?".

"Para tu información perdí. No gané", respondió la española ante un comunicador que volvió a preguntar: "¿No ganaste?", a lo que la deportista contestó nuevamente: "No gané".

Revisa el momento:

When the interviewer thinks you've won... but you didn't 😬



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p