Las fuertes críticas contra John McEnroe por "ninguneo" a Nicolás Jarry

El estadounidense John McEnroe fue blanco de críticas tras señalar "no conocer" a Nicolás Jarry, durante la transmisión de la BBC del partido del chileno ante el número uno Carlos Alcaraz en la tercera ronda de Wimbledon.

"No conocemos a Jarry, pero lo vamos a conocer", dijo el ganador de siete Grand Slam, de 64 años, y que fue capitán de Jarry en la Laver Cup de 2018.

Por ese comentario, McEnroe recibió críticas, siendo la más feroz la del tenista australiano John Millman, quien tildó de "ridículo" al norteamericano.

"Cómo un comentarista puede decir 'no conocemos a Jarry, pero lo vamos a conocer', es más que ridículo. Hay 87 millones de personas que juegan al tenis en todo el mundo y este chico es el 28 mejor actualmente", lanzó con todo Millman, quien fue 33° en el ranking mundial en 2018.

